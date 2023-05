Twee personen afgevoerd na ongeval op Zuiderring

Fundivers bestaan 10 jaar en vieren dat met nieuw clublokaal: “Jeugdwer­king is belangrijk”

In de Wervikstraat in Zillebeke openden de Ieperse duikersclub ‘Fundivers’ een nieuw clublokaal. Een verjaardagsgeschenk, want de club mag ondertussen 10 kaarsjes uitblazen.