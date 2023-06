Twee mannen staan terecht voor 13 inbraken op parking Palingbeek: “Mijn verjaardagsuitstap eindigde in mineur”

“Zolang het warm blijft, is er gevaar op vallende takken”: stad verbiedt parkeren in de straat

In Ieper is het deze week in de Leopold III-laan verboden parkeren omdat er takken van bomen vallen. De oorzaak ligt bij het extreem warme weer van de afgelopen dagen. “Het gaat om een uitzonderlijk fenomeen, dat echter voor gevaar zorgt.”