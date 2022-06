Twee lichtgewonden bij frontale botsing aan op- en afrit ringweg in Ieper

Ieper Bellewaer­de Park vangt twee Oekraïense beren op: “Door hun quarantai­ne zullen ze helaas niet zichtbaar zijn voor bezoekers”

In het Bellewaerde Park in Ieper zijn twee beren van de Mena Zoo uit Oekraïne aangekomen. Na een quarantaineperiode van twee maanden reizen de dieren door naar Wildwood Trust in Engeland, waar ze zullen blijven tot ze terug kunnen naar hun thuisland. “Ons doel is om diersoorten te beschermen, de beren zijn dus meer dan welkom.”

11 juni