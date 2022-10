Twee jonge ruimtefanaten verzorgen livestream zonsverduistering vanuit Volkssterrenwacht Astro LAB Iris: “Het was machtig mooi”

In ons land was er dinsdag een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. Het fenomeen startte over de Atlantische Oceaan en was verder zichtbaar tot het uiterste zuiden van India. In België was het eerste contact tussen zon en maan te zien om 11.09 uur, een moment waar in Volkssterrenwacht LAB Iris enkele enthousiastelingen al even naar uitkeken. Het spektakel was op verschillende manieren te bewonderen. Liefhebbers hoefden er zelf niet ter plaatse voor te gaan, ook via de site van de volkssterrenwacht kon de waarneming goed worden gevolgd. Daarvoor waren Sander Clemmens (20) uit Poperinge en Timon Riem (16) uit Ieper verantwoordelijk.

Colablikje

Sander volgt aan Hogeschool VIVES een lerarenopleiding aardrijkskunde en fysica. Timon daarentegen volgt de richting wiskunde-wetenschappen volgt in het college in Ieper. “Op vrijdagavond ben ik hier vaak aanwezig om mensen rond te leiden”, zegt Sander. “Maar ik buig mij vooral over alles wat met camera’s en optiek te maken heeft, met astrofotografie dus.” Collega Timon houdt zich op de sterrenwacht dan weer bezig met het bouwen van modelraketten. “Dit jaar werk ik mee aan een schoolproject met enkele andere leerlingen van het college, samen met mensen van het VTI, waarvoor we werden geselecteerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.”

Een beeld van de zonsverduistering door de telescoop.

“Het is daarbij de bedoeling om een kleine satelliet ter grote van colablikje te bouwen en die 1 kilometer hoog de lucht in te schieten. Het is iets wat ik beroepsmatig zou willen doen. Mijn plan is om in Nederland lucht- en ruimtevaarttechnieken te gaan studeren om daarna misschien satellieten en raketten te kunnen bouwen. Ik ben echter niet alleen gefascineerd door ruimtetuigen, maar ook door de sterren. Het is prachtig om ’s nachts de hemellichamen te bekijken. Ik ben al een paar keer bijna tegen een boom geknald, omdat ik naar de maan aan het staren was (lacht).”

Aanstuurbakje

Dinsdag vonden de twee jonge ruimtefanaten elkaar om een livestream te maken van de gedeeltelijke zonsverduistering. Ze konden daarvoor gebruik maken van de grote telescoop van de volkssterrenwacht. “Normaal doen we dat niet zo vaak, zo’n livestream. We hebben liever dat de mensen tot bij ons komen”, zegt Sander. “Het was zelfs nog even spannend, want de telescoop bleek vast te zitten. De oorzaak was een platte batterij in het aanstuurbakje. We losten het op door de kijker aan te sluiten aan een computer. Dat vergde wat meer werk om alles te richten, omdat je met twee moet zijn. Het is echter gelukt. We zijn heel tevreden, ook omdat het weer heel goed was. Slechts op het einde van de verduistering schoven er wat wolken voor de zon.”

Sander Clemmens (20) uit Poperinge en Timon Riem (16) in Ieper bij de telescoop in de Ieperse volkssterrenwacht.

Ook bij ons was de zonsverduistering duidelijk zichtbaar.

