Twee gewonden bij frontale botsing langs Rijselseweg

Poperinge Minderjari­ge overvaller krantenwin­kel naar gesloten instelling

De minderjarige jongen die donderdagmorgen vroeg gemaskerd en met een vuurwapen de krantenwinkel in de Ieperstraat in Poperinge heeft overvallen, is overgeplaatst naar de gesloten instelling in Everberg. Dat bevestigt het parket.

18 november