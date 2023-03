Twee dames voor rechtbank na vechtpartij in Bellewaerde: “Ze konden geen covidpas voorleggen en maakten daarom amok”

Twee Waalse dames (37 en 39) staan voor de rechter in Ieper na een schermutseling met het veiligheidspersoneel van Bellewaerde. De feiten speelden zich af in volle coronaperiode, waarbij mensen het park in een tijdslot moesten bezoeken. De twee vrouwen, die een kind van 9 bij zich hadden, stuurden voor hun bezoek een mail naar Bellewaerde met de vraag of je als Belg een covidpas moest voorleggen in het park. In het antwoord dat ze kregen stond, althans volgens de vrouwen, dat dat niet nodig was. Toen ze op de bewuste dag aan de ingang stonden, werden ze echter niet toegelaten omdat ze geen covidpas konden voorleggen. De twee dames pikten dat niet en begonnen te roepen. Er werd nog een bewakingsagent bijgeroepen, maar het ging van kwaad naar erger. Een van de beklaagden trok het mondmasker van de medewerker van Bellewaerde af en het kwam zelfs tot een vechtpartij. De directeur van het park werd erbij geroepen, maar dat kon de gemoederen niet bedaren.