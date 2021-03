Trucker met 2,48 promille achter het stuur meteen rij-ongeschikt verklaard: “Een gevaar op de weg.”

Willebringen “Hoe moet ik muziek opnemen met geblaf op de achter­grond? Mijn huis helemaal isoleren?”: Buren kanten zich tegen komst dieren­asiel

2 maart De buurtbewoners van de Doornstraat in Willebringen bij Boutersem in Vlaams-Brabant zijn niet te spreken over de mogelijke verhuis van het dierenasiel van Tienen naar een hoeve in hun landelijke gemeente. Ze vrezen dat de honden en katten overlast zullen veroorzaken. “Een asiel hoort niet thuis in de natuur, maar op een industrieterrein of in de buurt van een containerpark”, klinkt het verbouwereerd. Maar zijn hun bezorgdheden wel terecht?