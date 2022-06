Troostplek in ziekenhuis Heilig Hart in Ieper: “Een plaats om gewoon tot jezelf te komen of om jouw verdriet te laten zijn”

Troostplekken duiken overal in Vlaanderen op naar aanleiding van de coronapandemie. “Verlies is iets waar elk persoon, ook mensen met een psychische kwetsbaarheid, mee wordt geconfronteerd”, zegt Aaike Christiaens, psychologe in het Heilig Hart in Ieper. “In ons ziekenhuis willen we een ruim pallet aan verwerkingsmogelijkheden aanbieden. We zien de invulling van een troostplek dan ook ruimer dan enkel rouwverwerking na een overlijden. Het is een plaats waar mensen vanuit het hele ziekenhuis individueel of met familie naartoe kunnen. Dat kan om gewoon tot zichzelf te komen of om hun verdriet te laten zijn.”