Treintje in tijgerverblijf Bellewaerde ontspoord, bezoekers veilig geëvacueerd

Eerste kampioen­schap darts voor uitslui­tend inwoners

Darts is heel populair door de prestaties van onze landgenoten en de uitzendingen op VTM. In café d’Oude Timmerie in de Roeselarestraat in Zonnebeke vindt op paasmaandag het allereerste kampioenschap voor inwoners van groot-Zonnebeke plaats. De gemeente zorgt voor een beker voor de winnaars maar het is vooral om de eer te doen.