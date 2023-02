Trainer Sassport Boezinge B over stopzetten wedstrijd: “Er was geen enkele keer sprake van enige bedreiging of een bedreigde situatie”

Vlamertinge/BoezingeBij vierdeprovincialer Sassport Boezinge B kan men maar niet begrijpen dat scheidsrechter Ludovick Kesteloot zaterdagavond de wedstrijd op SK Vlamertinge B in de slotminuten stopzette . De stand was toen 2-0. “Er werd wat geroepen vanuit de tribune maar er was geen enkele keer sprake van enige bedreiging of een bedreigde situatie”, benadrukt de bezoekende trainer David Casteleyn.

“Het is allemaal overdreven wat de ref besliste. Tijdens de eerste helft waren we dominant en de betere ploeg. Plots was er een inworp voor de thuisploeg. Er volgde een duel aan de achterlijn en ging de bal buiten. In de plaats van een doeltrap voor ons gaf de ref een hoekschop en scoorde Vlamertinge op die fase.”

“Wat voor ons frustrerend was. De spelers gaven achteraf toe dat het geen corner was. Vlamertinge zat totaal niet in de match maar stond wel voorop. Ik riep naar de ref dat het twee fasen waren die totaal niet juist waren, Het waren geen verwijten. Hij gaf me geel. Een supporter van ons riep vanuit de tribune dat ‘de ref meer moest lopen en hij het wel zou zien’.”

“De ref riep onze officiële teamafgevaardigde en vroeg die man naar de kantine te sturen. Het gaat om een oudere mens die geen vlieg kwaad zou doen en zijn ticket had betaald. De scheidsrechter onderbrak de wedstrijd en beide ploegen moesten naar binnen. Daardoor was het tempo uit de wedstrijd.”

“We moesten achtervolgen en namen risico’s. Achterin gingen we met drie man spelen. Met een mooie actie na een dribbel verdubbelde de score. Net voor onze dug-out was er later een fase waarvoor de ref buitenspel floot. De emoties laaiden op en iemand op de bank kreeg geel. Wat er werd geroepen was helemaal niet beledigend. In de tribune zaten er ook neutrale toeschouwers en wie wat naar de ref heeft geroepen, is moeilijk uit te maken.”

De ref gaf aan dat hij op een zaterdagavond niet naar Vlamertinge was gekomen om zich te laten verwijten. Dat hij de wedstrijd stopzette, vind ik overdreven. Wie scheidsrechter wordt, weet dat er een en ander zal worden geroepen. Dat is toch logisch.”

Refs beter betalen

“Pas op, ik draag respect hoog in het vaandel en zeker voor de ref. Die mens stond er alleen voor en deed zijn best. Het is een enorm moeilijke taak. Misschien moet men bij Voetbal Vlaanderen er eens aan denken om de refs beter te vergoeden. Er is geld bij de voetbalbond, kijk maar eens wat er allemaal gaat naar de Rode Duivels.”

“Met de scheidsrechters beter te betalen, gaan er zich misschien meer kandidaten aanmelden. Hoe meer er zijn, hoe beter men zal kunnen selecteren en fysiek parate mensen een wedstrijd laten leiden. Nu mogen we al content zijn als er een scheidsrechter is want er zijn er veel te kort. Misschien verliezen we nu met een forfaitscore van 5-0.”

“We zijn al meer dan genoeg gestraft door de beslissingen van de ref. Afwachten wat de uitspraak zal zijn. In beroep gaan zal tijdverlies zijn. Het is woord tegen woord.”

