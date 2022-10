Tot vijf nesten van Aziatische hoornaar op Provinciedomein De Palingbeek: “Niet alleen denken aan de natuur, maar ook aan onze veiligheid”

Provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) trok eerder dit jaar al aan de alarmbel over de Aziatische Hoornaar die op verschillende Provinciedomeinen werd aangetroffen. Dat was onder meer het geval in de Palingbeek in Zillebeke waar eerder al in de buurt van de Volkssterrenwacht een nest werd verdelgd. Ook in de schuur van Marlies Boink en Hugh Shipman, die een hoeve aan het domein hebben, bevond zich een nest. “Er is hier een imker en hij had de beesten al zien rondvliegen”, vertelt Marlies. “Die man toonde ons hoe de hoornaars de bijen gewoon aanvallen. Ze plukken ze zo uit de lucht. We hadden een vermoeden dat het nest in de bomen zat, maar het bleek in de loods te zijn. Ik heb nog even gecheckt of het geen wespennest was, want dat mag blijven hangen. Toen bleek dat het om hoornaars te gaan, deed ik een melding.”