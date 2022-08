Tot 6 uur wachten aan autokeuring in Ieper: “Toch wel heel extreem”

IeperNet als aan heel wat andere keuringscentra in West-Vlaanderen was het vandaag vrijdag in Ieper voor automobilisten urenlang aanschuiven. “Ik sta hier al 3 uur te wachten en hoor dat het nog 3 uur zal duren voor het mijn beurt is. Gelukkig ben ik met pensioen.”

Vanaf vandaag 5 augustus kunnen mensen zonder vooraf een afspraak te hebben gemaakt hun wagen aanbieden aan een keuringscentrum. Dat zal enkel mogelijk zijn op vrijdag, de andere dagen moet een afspraak worden gemaakt. “Als dat kan natuurlijk, want eenvoudig is het niet”, zegt Lieven Coussee (61) uit Ledegem die vandaag in de Rozendaalstraat in Ieper stond aan te schuiven. “Ik probeerde 3 weken geleden nog een afspraak te maken, maar dat kon pas het vroegst op 31 augustus. Ik belde dan maar naar het hoofdkantoor in Oostende met de vraag of ik ergens vroeger terecht kon. Toen dat niet kon, vroeg ik om iemand van de directie te spreken, maar die was onbereikbaar.” Lieven waagde het er dan maar op om zijn Mazda Demio, die eigenlijk van zijn vrouw is, nu in Ieper aan te bieden.”

Boete

De zestiger arriveerde deze ochtend om 7.30 uur en kwam al onmiddellijk in een file terecht. Drie uur later raakte hij aan de oprit van het keuringscentrum, waar een steward hem vertelde dat het vanaf daar nog eens 2,5 uur tot 3 uur wachten is. “Dit is toch wel heel extreem”, klinkt het. “Ik hoor dat de techniekers van de keuring geen voorstander zijn van het systeem zonder afspraak. Is dat de reden dat het zo traag gaat? Ik weet het niet. Mensen waarvan hun wagen dringend een keuring moet ondergaan, riskeren de dupe te worden. Niet iedereen die niet snel een afspraak kan maken, heeft immers de hele dag tijd om in de rij te komen staan. En wie te laat is krijgt een boete.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Stefaan uit Zonnebeke maakt er het beste van. © Henk Deleu

Onbegrip

Stefaan Devreker (72) uit Zonnebeke maakt het er beste van. “Het is eens wat anders”, zegt de man. “Ik was rond 7.15 uur ter plaatse, maar het gaat allemaal heel traag. Gelukkig ben ik op pensioen en ik heb heel wat tijd. Normaal kan je dit echter niet noemen. Klagen ga ik niet doen, je moet alles eens meemaken in jouw leven.”

Jonas Notredame (19) uit Ieper is een jobstudent die de taak van steward op zich neemt. “Het is mijn job alles een beetje in goede banen te leiden”, zegt de jongeman. “De meeste automobilisten ondergaan de file, maar er zijn er enkele die onbegrip hebben voor de situatie. Er zijn er zelf die proberen langs de andere kant binnen te rijden, maar dat lukt uiteraard niet.”

Het Ieperse keuringsstation waarschuwt dat er ook volgende week vrijdag 12 augustus een grote drukte wordt verwacht tijdens de vrije aanbieding.

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Volledig scherm Een dagje naar de autokeuring © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.