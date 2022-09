Tot 500 euro voor Ieperlingen om energiefactuur te betalen: “We willen zo ook mensen die geen recht hebben op sociaal tarief steunen”

Het voorbije jaar steeg de gas- en elektriciteitsfactuur enorm. Door de Covid-pandemie kwamen al heel wat gezinnen in financiële problemen terecht. De stijging van de energiefacturen maakt het voor velen nog moeilijker. Vanuit de Federale Overheid werden recent nieuwe steunmaatregelen in het leven geroepen. Zoals een btw-verlaging op elektriciteit en gas, een eenmalige energiecheque van 100 euro en een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief. “Voor veel kwetsbare gezinnen volstaat dit echter niet. Gezinnen ontvangen voorschotfacturen die soms 3 keer hoger zijn dan voordien en men maakt zich zorgen over de afrekening”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “Wij spelen daarop in door een extra tijdelijke energiepremie toe te kennen aan mensen die géén recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit maar toch in de problemen dreigen te komen.”

Oplossingen

Het kan gaan om Ieperlingen in collectieve schuldenregeling of bij schuldhulpverlening bij de stad of gezinnen met een beperkt inkomen (lager dan de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming). De financiële tussenkomst bedraagt een derde van de totale kostprijs van de energiefactuur voor verwarming met een maximum van 500 euro. “Met deze energiepremie willen we Ieperlingen in financiële moeilijkheden een extra duwtje in de rug te geven. Tegelijk willen we burgers met grote zorgen meegeven: zet gerust de stap naar onze dienst Welzijn. We zijn er net om samen op zoek te gaan naar alle mogelijke oplossingen”, aldus de schepen.

Aanslagbiljet

Inwoners die menen in aanmerking te komen voor deze financiële steun, kunnen contact opnemen met de dienst Welzijn op het gratis nummer 0800 9 8900 of via welzijn@ieper.be. “Breng de laatste jaarafrekening gas en elektriciteit mee naar je afspraak samen met een recent aanslagbiljet van de belastingen. Aanvragen kan tot 31 december 2022 en binnen het beschikbare budget.” Meer info via www.ieper.be/energie. (CMW)

