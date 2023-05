Toerismebussen mogen sinds kort stationeren aan IFFM: “Met een maximum van 5 minuten”

In 2019 gevonden Britse soldaat krijgt naam: “We kenden hem niet, maar het blijft familie”

Op het Bedford House Cemetery in Ieper werd zopas de Britse WO I-soldaat Robert Kenneth Malcolm begraven. De man was 23 jaar toen hij in 1917 stierf op het slagveld. Pas in 2019 werden zijn resten gevonden. Dankzij DNA-onderzoek op de stoffelijke resten kon zijn identiteit achterhaald worden. “Symbolisch voor iedereen die niet terugkwam uit de oorlog.”