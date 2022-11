Tien opgefokte bromfietsen in beslag genomen bij gerichte controle in Ieper

Heuvelland Aantal bankautoma­ten slinkt in Heuvelland: “De spreiding kan veel beter”

In Heuvelland slinkt het aantal bankautomaten. In Loker kan er niet meer worden gepind, en binnenkort is dat ook in Nieuwkerke niet meer mogelijk. Enkel in Kemmel en in Wijtschate, bij de bank Crelan, zal geld uit de muur worden gehaald. CD&V-Heuvelland trekt aan de alarmbel.

31 oktober