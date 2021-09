Thuisverpleegster Stéphanie haalt bejaard koppel uit brandend huis: “Vier keer heel veel geluk gehad”

Ieper/GeluweZeker één, misschien twee doden. Dat zou de balans geweest zijn van het inferno dat zondag in Geluwe de rijwoning van Camille (89) en zijn bedlegerige vrouw Jacqueline (85) in de as legde. Maar gelukkig was thuisverpleegster Stéphanie Vanmoerkerke (28) toevallig bij hen. “Het was beangstigend voor ons allemaal maar gelukkig slaagde ik er in om Jacqueline met haar tillift naar buiten te rollen”, zegt de Ieperse. “Pas nadien beseften we waar we aan ontsnapt waren.”