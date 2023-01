Theaterworkshops in de Westhoek: “Zowel voor wie wil acteren of achter de schermen wil werken”

“In een reeks veelzijdige workshops, verspreid over de zuidelijke Westhoek, maak je kennis met theater in al zijn vormen”, aldus de organisatoren. “Wil je zelf acteren of meer achter de schermen werken? Benieuwd hoe je je lichaam in de strijd kunt gooien op het podium? Schuilt er een musicalster in jou? Wil je leren hoe je met licht een sfeer creëert? Dan kan je een of meerdere van onderstaande workshops volgen.”