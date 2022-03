Theaterwandelingen Nocturnes pas opnieuw in 2023: “Een alternatief programma voor deze zomer”

De Nocturnes zijn gekende theaterwandeling in Ieper, opgericht in 1995. Alles begon met 40 medewerkers, maar voor de laatste editie in 2019 waren zo’n 40 medewerkers betrokken bij het evenement, terwijl er dat bij de jongste editie van 2019 al 240 waren. “We zijn serieus gegroeid in de loop der jaren”, zegt voorzitter Piet Lesage. “Met onze Nocturnes hebben we de voorbije tijd niet stilgezeten. Al zal het brede publiek daar niets of niet veel van gemerkt hebben. We hebben niet veel van ons laten horen, maar achter de schermen zijn we wel heel actief bezig gebleven.”

‘Ieper en de Britten’

“We kregen de voorbije maanden tal van vragen over de nieuwe editie van de Nocturnes. Wordt dat de zomer 2022 of niet? We hebben lang gewacht om te beslissen. Vorige maand hebben we de knoop doorgehakt. Om verschillende redenen opteren we om een volwaardige editie van de Nocturnes te organiseren in de zomer van 2023”, zegt voorzitter Piet Lesage. “Het thema wordt ‘Ieper en de Britten’. Die vinden stilaan de weg terug naar onze stad. Onze historici zochten al heel wat informatie op om er een boeiende theaterwandeling van te maken.” Om de Nocturnes-fan niet volledig in de koude te laten staan deze zomer, zet de organisatie een alternatief programma op poten. “We zijn iets aan het voorbereiden voor verschillende avonden tussen half juli en half augustus. Het wordt telkens een avontuurlijke activiteit die eindigt op een mystery-locatie.

Winnaars fotowedstrijd 25 jaar Nocturnes

De organisatie achter de Nocturnes zette in het najaar in het kader van 25 jaar Nocturnes een fotowedstrijd op poten. Dat zowel voor medewerkers als voor het publiek. “Via foto’s van alle edities sinds ons ontstaan in 1995, verspreid over de stad, konden de deelnemers meerkeuzevragen beantwoorden. Er namen 128 mensen deel”, aldus de voorzitter. “We kregen verschillende positieve reacties. Mensen vonden het heel tof om nog eens terug te blikken op die 15 voorbije Nocturnes.”

Bij het publiek zijn er drie winnaars die alle vragen juist beantwoorden, een schiftingsvraag besliste de volgorde:

1. Gabriël Vandenbroucke

2. Xavier Martin

3. Daniël Stuyvaert

“Bij de medewerkers won Josée Van Cauter uit Ieper. Ook zij heeft alle vragen juist beantwoord. Trouwens, de vragen voor de medewerkers waren wel een tikje moeilijker dan die voor het brede publiek”, aldus Piet Lesage. De vier winnaars krijgen elk een waardebon om te gaan tafelen in een Iepers restaurant. Voor de geïnteresseerden: de juiste antwoorden op de vragen zijn terug te vinden op onze website www.nocturnesieper.be.