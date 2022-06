Theaterwandeling ‘De Bosnimfen van Herenthage’ toont verleden van de Gasthuisbossen

De Gasthuisbossen kennen een rijk verleden, maar die geschiedenis is voor een groot stuk verdwenen. Een van de oorzaken daarvan is de Eerste Wereldoorlog die veel sporen uitwiste. Het Regionaal Landschap Westhoek wil, met hulp van de provincie en de stad Ieper, dat verleden opnieuw tot leven brengen in de theaterwandeling ‘De Bosnimfen van Herenthage’.

“De Gasthuisbossen zijn een beetje de verborgen schat op zolder van onze provinciale domeinen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Het is er een heel stuk minder druk dan in de Palingbeek. Het is de ideale plaats voor dit mooi initiatief.”

Belgische politiek

Jo Lottegier, bekend van onder meer de Heksenstoet in Beselare en de theaterwandelingen ‘Heerlijk Verleden’, schreef de tekst voor de wandeling en neemt de regie op zich. “Mensen die hier langskomen staan er maar zelden bij stil dat achter deze bossen een heel stuk geschiedenis schuilt. In het domein Herenthage was er een kasteel waarvan de bewoners een link hadden met de Belgische politieke geschiedenis. Tijdens de theaterwandeling komt dat aan bod. Ook mooi is dat hier plantensoorten groeien die je nergens elders in België vindt. Dat was in de tijd interessant voor kruidenvrouwen, maar ook voor onderzoekers die de vegetatie kwamen bestuderen. Wat niet veel mensen weten is dat er hier zelfs bosnimfen opduiken”, aldus een glimlachende regisseur.

Jachtfeest

Het zijn die wezens die de bezoeker tijdens de theaterwandelingen ‘Bosnimfen van Herenthage’ op sleeptouw nemen. Meer dan 40 acteurs brengen de geschiedenis van de bossen over een afstand van 4 km tot leven langs 10 grappige taferelen. In totaal staan 20 theaterwandelingen gepland op 21, 22 en 23 juli. Inschrijven is verplicht en kan vanaf zaterdag 11 juni. De kaartenverkoop begint om 9 uur (tot 11 uur) in De Potyze langs de Zonnebeekseweg in Ieper. Daarna zijn de kaarten elke werkdag te koop van 9 uur tot 12 uur of online via http://rlwesthoek.bookfast.me. Een ticket kost 10 euro per persoon. Kinderen van 6 tot 15 jaar betalen 5 euro. De voorstelling duurt 2,5 uur en start aan het Pappotstraat 5 in Ieper. Meer info via rlwesthoek.be.