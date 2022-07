Terug van weggeweest: haven Ieper kleurt groen door dwergkroos

Afgelopen week verwijderde de Vlaamse Waterweg, dat het kanaal Ieper-IJzer beheert, heel wat van het groene dwergkroos dat bij warm weer op het wateroppervlak komt te liggen. Veel hielp dat niet blijkbaar, want in de haven van Ieper is de kleur al opnieuw groen. “Dat is ook niet verwonderlijk”, zegt Iepers schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Je moet weten dat dwergkroos in een sneltempo aangroeit.” Het goedje is schadelijk voor het ecosysteem, want hoe meer dwergkroos, hoe minder licht in het water valt. Daardoor valt de fotosynthese stil en krijg je bij manier van spreken ‘dood’ water. Dwergkroos neemt daarnaast bij het afsterven veel zuurstof weg, met het risico op massale vissterfte. Onder meer de stad Ieper, maar ook de hengelaars, vragen de Vlaamse Waterweg al langer om het kanaal te baggeren. “Voorlopig zonder enig resultaat”, aldus de schepen. “Er is heel veel slib in het kanaal en de waterkwaliteit is slecht door onder andere teveel fosfaat en stikstof. Naast dwergkroos blijven ook de giftige blauwalgen het kanaal parten spelen.” De schepen vreest dat het dwergkroos nog heel moeilijk zal verdwijnen. “In Nederland en Frankrijk zijn er waterlopen waar al 10 jaar wordt geprobeerd het spul weg te krijgen en nog lukt het niet. Dan weet je het wel.”