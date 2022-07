Televisiemaker Arnout Hauben keert samen met familie terug naar vindplaats gesneuvelde John Lambert (17): : “Die mensen hebben 100 jaar op zijn foto gekeken, vandaag nemen ze afscheid van hem”

WERVIK Meester Renaat op pensioen na veertig jaar in dezelfde school

Meester Renaat Debouvere (61) gaf maar liefst veertig jaar les in de vrije basisschool in de Magdalenastraat in Wervik en gaat op pensioen. Hij woonde in Elverdinge, verhuisde dan naar Zillebeke en woont nu in Nieuwkerke. “Het is niet met spijt dat ik op pensioen ga”, zegt Renaat die afzwaait in het zesde leerjaar A van De Graankorrel. “Door al die moderne toestanden kan ik niet meer mee met de jonge gasten.”

30 juni