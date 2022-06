Taxichauffeur wordt (opnieuw) bakker: “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”

Filip begint op z’n vijftiende in een bakkerij te werken en behaalt zijn diploma via een leercontract. Vijf jaar later opent hij, samen met zijn vader, een bakkerij in Heestert. “Mijn vader kwam uit het bankwezen, maar bakker worden was altijd zijn droom”, vertelt Filip. “Mijn pa werd evenwel op een bepaald moment ziek en omdat ik alleen was, stopte ik ermee.” Filip deed wat andere jobs en begon later opnieuw als bakker in Kortrijk. Daarnaast deed hij de markten. Na een scheiding was het weer naar af met de bakkerij en Filip werd taxichauffeur.

Amsterdam en Parijs

“Ik reed enkel ’s nachts en mijn uitvalsbasis was het station van Kortrijk”, aldus Filip. “Ik begon om 19 uur ’s avonds en 12 uur later stopte ik. Het was een mooie tijd en ik hoorde wel het een en ander. Met zo’n job leer je het nachtleven wel echt kennen. De strafste anekdote? Neen, die vertel ik je niet, het is best dat zoiets niet in de krant komt (lacht). Wel kan ik je zeggen dat ik soms lange ritten deed, zo voerde ik mensen naar Amsterdam, Tilburg en Parijs. Ik hoorde veel verhalen en hou er wel mooie herinneringen aan over, maar missen zal ik het niet doen.”

Werk aan de winkel

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Filip begon een tijdje geleden uit te kijken om opnieuw als bakker aan de slag te gaan. “De coronacrisis bezorgde het taxiwezen een ferme deuk”, zegt hij. “Alles was gesloten en er was niets meer te doen. Het was dan ook niet leuk meer. Via een vriend kwam ik te weten dat er hier in de Diksmuidestraat in Ieper een bakkerij leegstond en ik wil het erop wagen. Er is wel nog wat werk aan de winkel en het zal snel moeten gaan, want op 9 juli wil ik de deuren openen. Ik zal het natuurlijk niet alleen doen. Gelukkig heb ik in mijn entourage mensen waarop ik kan rekenen. Ik ga dus geen mirakels moeten doen om personeel te vinden”, aldus Filip, die zegt in de toekomst te willen verhuizen naar Ieper. “Van Moen naar hier is het inderdaad even rijden, maar dat schrikt mij niet af. We zien wel hoe het loopt.”

Bakker Filip zal zowel brood als patisserie aan de man brengen. De bakkerij zal op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 6.30 uur tot 13.30 uur en 13.30 uur en van 15.30 uur tot 18 uur.

Volledig scherm Op 9 juli opent de man zijn bakkerij in de Diksmuidestraat in Ieper. © Henk Deleu

Volledig scherm Filip opent een nieuwe zaak in een bakkerij die leeg stond. © Henk Deleu

