Taxichauffeur Filip wordt (opnieuw) bakker: “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”

Filip begint op z’n vijftiende in een bakkerij te werken en behaalt zijn diploma via een leercontract. Vijf jaar later opent hij, samen met zijn vader, een bakkerij in Heestert. “Mijn vader kwam uit het bankwezen, maar bakker worden was altijd zijn droom”, vertelt Filip. “Mijn pa werd evenwel op een bepaald moment ziek en omdat ik alleen was, stopte ik ermee.” Filip deed wat andere jobs en begon later opnieuw als bakker in Kortrijk. Daarnaast deed hij de markten. Na een scheiding was het weer naar af met de bakkerij en Filip werd taxichauffeur.