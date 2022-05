Tandenborstel met swastika gevonden in Zillebeke: “Toch een speciale vondst”

Tony Verschoore woont in Roeselare en hij is beheerder van de Facebookpagina ‘100 jarige oogvondsten Wo 1’. Hij deelt daarop zijn vondsten die hij doet tijdens zijn uitstappen. Tony is fel geïnteresseerd in WO I en schuimt de akkers in de Westhoek af op zoek naar spullen. Afgelopen zaterdag vond de veertiger een deel van een oranjekleurige tandenborstel, met daarop een swastika en het woord ‘swastika’. Tony vond het stukje op Mount Sorrel in Zillebeke. Op die plek vochten tussen 2 en 13 juni 1916 drie divisies van het Britse Tweede Leger en drie divisies van het Duitse Vierde leger in 1916 een slag uit. De vinder van het stukje is vrijwel zeker dat het niet van de nazi’s is. De borstel komt wellicht uit India en kan zijn meegenomen door een Britse soldaat die in India verbleef. In onze contreien vochten ook Indiërs mee met de Britten. Eind oktober 1914 werden ze voor een eerste keer ingezet. Op de tandenborstel staat ook het woord ‘Hungary’, wat het nog mysterieuzer maakt.