Talbot House opent rouwregister voor Britse koningin die Westhoek verschillende keren bezocht

Op 11 november 1998 opende de Britse koningin het Vredespark in Mesen . Ook de Ierse president McAleese was daarbij. Het was de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee staatshoofden.

Op 12 juli 2007 bracht koningin Elizabeth samen met haar echtgenoot prins Philip en koningin Paola een kort bezoek aan Ieper voor de tachtigste verjaardag van de Menenpoort. Ze werd daarbij verwelkomd door burgemeester Luc Dehaene, gouverneur Paul Breyne en de toenmalige ministers Flahaut en Landuyt. Ook Zonnebeke werd die dag met een bezoek vereerd. Dat was ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de Slag om Passendale. Daar opende ze het bezoekerscentrum in het Tyne Cot Museum.

Ook de nieuwe koning Charles bracht nog niet zo lang geleden een bezoek aan onze contreien. In juli 2017 huldigde hij in aanwezigheid van ons vorstenpaar de Poppy Garden in op het Memorial Park van Zonnebeke. Toen nog prins Charles nam daarbij de tijd om heel wat mensen te begroeten. Ondertussen is er in het Talbot House in Poperinge een rouwregister geopend.