Succesvolle aanwervingscampagne bij Brandweer Westhoek krijgt intensief vervolg: “Extra vrijwilligers blijven broodnodig”

Grootste aantal ooit

Volgens zonecommandant Kristof Dorné was de campagne een regelrecht succes. “Samen met de stuurgroep aanwerving, de 22 postverantwoordelijken aanwerving en het diensthoofd communicatie werd de campagne uitgerold en breed uitgedragen over de volledige hulpverleningszone. Dankzij de vele inspanningen, konden we vorig jaar maar liefst 54 nieuwe brandweervrijwilligers binnenhalen. Meteen het grootste aantal ooit sinds de start van de brandweerzone,” zegt Dorné. “Het feit dat deze campagne nu als laureaat uit de bus komt, bevestigt ons dat we op de goede weg zijn om in de toekomst nog meer kandidaten te overtuigen. De vrijwilligers zijn nog steeds broodnodig in bepaalde posten en dus meer dan welkom.”