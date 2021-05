Studente Sarah (21) dood teruggevonden in Zwitserland: geen kwaad opzet in het spel

Ieper Vermiste studente Sarah (21) dood teruggevon­den in Zwitser­land

22 mei In een rivier in Zwitserland, dichtbij de plek waar ze verdween, is zaterdag het levenloze lichaam aangetroffen van Sarah Huyghe, de studente uit Ieper die dinsdagochtend spoorloos verdween. Dat heeft haar broer laten weten aan de politie in ons land.