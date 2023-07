Stralend zonnig weer in Ieper vandaag

Twee buurgemeen­ten hebben elk een gloednieuw skatepark, kostprijs telkens 100.000 euro

Zowel Beselare als het naburige Dadizele beschikken over een gloednieuw skatepark. In Dadizele gaat het zelfs om een intergemeentelijk project want Moorslede en Ledegem investeerden elk 50.000 euro voor het skatepark op de parking van de polyvalente loods Oltereeke. De officiële opening is er zaterdagmorgen. Aannemer van beide realisaties is Public Partners uit Koolskamp.