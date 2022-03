Straattheaterfestival De Gevleugelde Stad is terug na corona

IeperTheatergezelschappen, acrobaten en andere artiesten zullen van vrijdag 8 tot zondag 10 april opnieuw het beste van zichzelf geven in Ieper, op straattheaterpromotiefestival De Gevleugelde Stad. Nadat het festival twee keer werd afgelast, is de goesting groter dan ooit. “We selecteerden 85 groepen, maar er waren dit jaar wel 320 inschrijvingen”, vertelt coördinator Jan Victoor.

Op het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad komen artiesten gratis optreden om zich voor te stellen aan het publiek. “In de wereld van het circus- en straattheater is De Gevleugelde Stad Ieper al jaren een begrip”, zegt Jan Victoor. “De internationale erkenning en waardering groeit nog steeds en we worden beschouwd als een van de belangrijkste promotiefestivals ter wereld. Dat merken we ook aan de organisatoren die we lokken. Er zijn er nu al vijftig ingeschreven uit verschillende landen. Zij komen om de artiesten aan het werk te zien en nadien eventueel zelf te boeken.”

Geen geldgewin

Doordat de vorige edities niet konden doorgaan, kon het stadsbestuur het festival in 2022 een extra financiële impuls van 50.000 euro geven. “Het is altijd bang afwachten hoeveel groepen zich zullen inschrijven, en dit jaar meer dan ooit tevoren”, aldus de organisatoren. “We blijven een promotiefestival. De groepen krijgen een eenvoudige overnachting, warme maaltijden, drank, maar vooral een speelplek en professionele en technische ondersteuning. Niet het onmiddellijk geldgewin, maar de hoop op een doorbraak of meerdere contracten brengt de artiesten naar Ieper. Corona bracht veel onzekerheid met zich mee. We hadden gehoopt op een 150-tal, maar we kregen 302 inschrijvingen tijdig binnen.” Daarvan werden uiteindelijk 85 groepen geselecteerd, afkomstig uit 13 verschillende landen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het campagnebeeld voor de editie van dit jaar. © RV

Sint-Vincentiuscollege

Door de werken aan De Leet kunnen er dit jaar geen acts plaatsvinden in het Astridpark of aan het Lapidarium. De werken aan de Lakenhallen maken ook de binnenkoeren van de hallen onbruikbaar. Daarom breidt de organisatie het festivalgebied uit en worden het Ieperse Jeugdstadion en het Sint-Vincentiuscollege ingeschakeld. Het gebeuren vindt dit jaar op drie plaatsen plaats: het gebied rond het Le Touquetpark, de scholen Heilige Familie en het Lyceum, het Perron en het Le Touquetpark, het vestingsgebied van de Esplanade tot aan de Rijselpoort en tenslotte het gebied van de Rijselpoort tot voor de Menenpoort, met inbegrip van het Jeugdstation en het college.

Vrijwilligers gezocht

“We doen een warme oproep om de nieuwe gebieden niet links te laten liggen”, zegt Jan Victoor. “In de drie scholen en om en rond het jeugdstadion plaatsten we zeer goede groepen. Om de nodige wandelkilometers te vermijden kan het helpen om vooraf uit te stippelen wat je wanneer wil zien.”

Op de Facebookpagina van de Gevleugelde Stad en op Instagram, via gevleugelde_stad_ieper, kan je nu al kennismaken met de artiesten voor dit jaar. Eén daarvan is Bubble on Circus, een experimenteel theatergezelschap dat je laat genieten van magie en circuskunsten waarbij zeepbellen telkens een belangrijke rol spelen. Ook de acrobaten van 15Feet6 komen het beste van zichzelf geven. Zij brengen de show LEAGUE & LEGEND, waarbij de artiesten zich een weg naar de top banen gewapend met polsstokken en tape.

“Met een goede voorbereiding mis je als bezoeker niets van al dat moois”, zegt Jan Victoor, die nog laat weten dat hij op zoek is naar vrijwilligers. “Bij voorkeur ben je beschikbaar voor drie dagen, maar hulp voor één of twee dagen is ook welkom. We zoeken medewerkers voor heel verschillende taken: toogdienst, helpen in de keuken, helpen op verschillende speelplekken, artiesten ophalen en terugbrengen naar de luchthaven.” Wie interesse heeft, neemt contact op via https://gevleugeldestad.com/inschrijven/

LEES OOK: