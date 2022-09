Straatfotografie en portretten van Niall McDiarmid in Het Perron

“De Schotse fotograaf Niall McDiarmid is vooral bekend voor zijn straatfotografie en portretten van onbekenden die hij tijdens zijn wandelingen ontmoet. Met oog voor mode, architectuur en speelse kleurencombinaties legt hij de ziel van hedendaags Groot-Brittannië bloot. Soms exotisch, vaak heel herkenbaar”, aldus de organisatoren van de tentoonstelling. “Naast zijn portretten heeft McDiarmid aandacht voor de grootstedelijke context. Melancholische straatlandschappen van Londen in de vooravond. Treincoupés met een eenzame krantenlezer. Of het fijne lichtspel op een tafel in een pub. Niets ontgaat hem. Nog als een oude meester schildert hij een stilleven met een halfleeg kopje thee of een flesje HP brown sauce. Zijn werk zit in de collecties van de Martin Parr Foundation, Museum of London, de National Portrait Gallery en de Sir Elton John Photographic Collection. Hij is een graag geziene gast op internationale fotofestivals en publiceert regelmatig kunst- en fotoboeken.”