Stormschade en wateroverlast beperkt, afwachten wat de komende dagen brengen

“Sinds woensdagavond 21.30 uur noteerden we bij Brandweer Westhoek een 18-tal interventies voor stormschade en wateroverlast”, meldde woordvoerder Kristof Louagie donderdag naar de middag toe. “Het ging telkens om beperkte lokale overlast zoals delen van de rijweg die onder water stonden, insijpelend water via het dak en wat takken op de weg. Maar we blijven uiteraard waakzaam. Er wordt nog vrij veel regen verwacht en dat kan mogelijk leiden tot plaatselijke wateroverlast, veroorzaakt door beken en grachten die uit hun oevers treden.”

Luifel stukgewaaid

Wie donderdagvoormiddag op de Ieperse Grote Markt moest zijn, zal misschien wel gemerkt hebben dat de luifel van restaurant De Kollebloeme niet ongeschonden uit het bescheiden noodweer is gekomen. “Onze luifel is inderdaad gesneuveld, we hebben dat donderdagmorgen zelf moeten vaststellen”, zegt de zaakvoerder. “Gelukkig is daarbij niemand gewond geraakt. Het is wat vervelend maar het belet ons niet om verder onze klanten te blijven bedienen. Vandaag (donderdag, red.) is onze rustdag maar morgen gaan we gewoon weer open.”