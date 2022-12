Stijgende logistieke kosten nopen hardcorefestival Ieperfest tot een verhuis naar de binnenstad: “Muziekfans nu niet meer met voeten in de modder”

IeperOm te voorkomen dat het hardcore- en metalfestival Ieperfest omwille van financiële perikelen de handdoek in de ring moet gooien, komt het muziekevenement terug naar de stad. De editie 2023 zal dus niet meer plaatsvinden langs de Poperingseweg, maar wel in het JOC, Het Perron en op het Evenementenplein. “Het concept blijft hetzelfde, enkel een camping kunnen we niet meer aanbieden.”

Ieperfest klokte dit jaar af op 4.000 bezoekers voor wat wellicht de laatste editie op het terrein aan de Poperingseweg was. Het festival vond voor het eerst plaats in 1992 onder de naam Hardcore’92 in café Vort’n Vis. Later verhuisde het evenement naar de festivalterrein buiten de stadsmuren, waar er ooit meer dan 12.000 bezoekers verspreid over 3 dagen over de vloer kwamen. Door onder meer een concurrentie die steeds groter werd, ging het aantal toeschouwers naar beneden. In 2018 kreeg het muziekevenement af te rekenen met een financiële kater. Een succesvolle crowdfunding redde het festival, maar het slankte fel af. Ook nu liggen financiële zorgen aan de basis van de beslissing om de weide te verwisselen voor een locatie in de stad. “De stijgende logistieke kosten zijn niet te onderschatten”, aldus medeorganisator Davy Bauwen. “De infrastructuur aan de Poperingseweg was gewoon veel te duur voor 4.000 bezoekers.”

Niet inboeten op kwaliteit

“Dat we nu een indoorlocatie ter beschikking hebben is een serieuze besparing. De zaal van JOC kennen we van onze winteredities en je vindt er alles wat je er moet vinden: er is een podium, een bar, een backstage en een keuken. We hoeven dus geen dure tenten meer te huren, ook niet voor het buitenpodium. Wel zullen we geen camping meer kunnen aanbieden, die voor ons immers een zware verliespost was. Voor de rest blijf alles hetzelfde. Twee podia, de ‘more than music’ ruimte, de foodstandjes, … ook het aantal bands en de kwaliteit van de groepen blijft zoals vroeger. Je moeten rekenen dat wij geen enkele subsidie krijgen, wat wel een slok op de borrel scheelt.”

Op de nieuwe locatie zal er een beperkte ticketverkoop zijn. “We gaan voor 1.000 kaarten per dag”, aldus Davy. “Het moet voor elke muziekliefhebber aangenaam blijven en met meer dan 1.000 mensen zou misschien teveel zijn. In tegenstelling tot het festival op de weide, zullen de concerten vroeger op de dag stoppen. Ik vermoed dat dat rond 23 uur zal zijn, terwijl er anders wel tot middernacht optredens waren.”

Slecht weer

Op hun Facebookpagina krijgen de organisatoren al heel wat commentaar op hun beslissing. De meeste fans zeggen uit te kijken naar een terugkeer naar de stad, maar enkelen vinden het inderdaad spijtig dat de camping verdwijnt. “Misschien zal ons dat wat bezoekers kosten, langs de andere kant zal er niemand meer met zijn voeten in de modder moeten staan bij slecht weer. Misschien raken mensen die wat meer comfort verkiezen, daardoor overtuigd om een ticket te kopen. We zijn in ieder geval blij dat we blijven bestaan!” Heel binnenkort maakt het festival de eerste groepen bekend.

