Stichter en erevoorzitter Heemkring Iepers Kwartier Daniël Masure overleden op 89 jarige leeftijd

In Ieper is vorige vrijdag Daniël Masure gestorven. Daniel was een gewezen leerkracht en stichter en erevoorzitter van Heemkring Iepers Kwartier.

“Daniël verbleef al een drietal jaar in het woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper”, zegt Jean-Pierre Meirlaen, secretaris-penningmeester van de heemkring Iepers Kwartier. “Daniël was voor zijn pensionnering actief als leerkracht Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde in het VTI van Ieper. In 1964 nam Daniel het initiatief om samen met enkele collega’s een heemkring op te richten. Hij werd meteen voorzitter en bleef dit elf jaar lang. Hij werd opgevolgd door Karel M. De Lille die overleden is in februari 2002. Daniël nam toen opnieuw het roer over en nam vrijwillig ontslag in maart 2020. Hij werd opgevolgd door Frederik Vandenbroucke, de huidige voorzitter. Daniël werd door het bestuur aangesteld tot erevoorzitter van Heemkring Iepers Kwartier.”

‘De Madonna van Ieper’

De belangrijkste bijdragen van Daniël Masure voor het tijdschrift ‘Iepers Kwartier’ zijn de themanummers ‘400 jaar geleden stierven de drie priesters van Reningelst’ (1968) en ‘De Madonna van Ieper’ (1974). De Europese Bibliotheek uit Zaltbommel gaf een boekje van Daniël Masure uit over ‘Ieper in oude prentkaarten’ (1972). Er verscheen daarvan een tweede druk in 1978. Hij schreef mee aan het boek ‘De Sint-Maartenskathedraal in Ieper’ en nog aan enkele andere werken. “Je kon Daniël veel jaren op zondagnamiddagen vinden in de verkoopruimte van religieuze voorwerpen van de Sint-Maartenskathedraal”, weet Jean-Pierre Meirlaen. “Hij gaf er talloze keren uitleg aan toeristen. Daniël was ook stadsgids in Ieper. Voor zijn kerkelijke verdiensten kreeg hij het Zilveren Kruis van Sint-Donatianus. Daarnaast ontving hij ook enkele burgerlijke medailles, onder meer van de stad Ieper.”

Geen kinderen

Daniel Demasure werd geboren op 25 januari 1934 in Ieper. Hij was de zoon van wijlen Oscar Masure en Alida Belaen en de broer van Gisèle Masure. Daniël is nooit getrouwd geweest en had geen kinderen. Van Daniël wordt afscheid genomen op vrijdag 24 februari om 10 uur in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper. Na het afscheid wordt Daniël begraven op de begraafplaats in Ieper.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.