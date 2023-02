Stéphanie verruilt poetsbedrijf voor schoonheidssalon: “In plaats van vuilnis verwijder ik nu striemen en rimpels”

Stéphanie Petit uit de Zonnebeekseweg in Ieper runde jarenlang een schoonmaakbedrijf. “Het was hard werken, maar ik deed dat wel graag”, aldus de vrouw. “Het is echter een zware job en op den duur kreeg ik meer en meer af te rekenen met nekpijn. Ik ging van de ene dokter naar de andere tot bleek dat ik een spierziekte heb. Verder werken in de schoonmaak lukte niet meer en ik moest wat anders zoeken.” Omdat Stéphanie graag sport ging ze even aan de slag in de basic-fit, maar al snel merkte ze dat dat niet voor haar was.

Striemen en rimpels

Geen nummers

Stephanie doet niet enkel haar zaak, ze werkt ook nog parttime in een bakkerij in Poperinge. Haar man Pedro gaf zijn vorig job op om het schoonmaakbedrijf van zijn vrouw in handen te nemen. “Maar we waken erover dat we niet opnieuw in een schema terecht komen waarbij er geen tijd voor onszelf is. Ook in mijn zaak zijn de klanten geen nummers. Ik werk daarom niet met tijdsblokken, iedereen moet zich bij mij op zijn gemak voelen.” Meer info via www.peau-tique.be/