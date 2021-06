Steinerschool Koningsdale schiet gezin overleden klusjesman te hulp om lening huis af te betalen: “Hier zijn geen woorden voor”

Thijs, die beroepshalve tuinier was, is de echtgenoot van Inge van der Weijden (41) en de papa van Noah (10). Zijn overlijden sloeg bij velen in als een bom. De veertiger kluste na zijn uren heel veel bij in de school van zijn zoon. “Thijs heeft hier echt van alles gedaan. Zo maakte hij zelf een pad aan de zijkant van de school. Uren is hij daar mee bezig geweest, met de haag scheren zodat het pad wat ruimte kreeg tot het aanbrengen van de ondergrond.” De school had het pad graag officieel naar Thijs willen vernoemen, maar dat blijkt niet mogelijk. Wat de school wel kan doen, is het gezin van Thijs financieel te hulp schieten met crowdfunding.

Warme herinnering

“Wij zouden heel graag hebben dat Inge en Noah in het huis dat Thijs voor zijn gezin opbouwde, verder kunnen blijven wonen”, aldus Barbara Decramer. “We helpen hen graag, want in zo’n situatie is het niet altijd even gemakkelijk. Het feit van het verder afbetalen van een lening met één in plaats van twee lonen moet gebeuren, is niet simpel. Het is Noah en Inges grootste wens om in hun huis het leven van Thijs te eren en verder te mogen leven in zijn warme herinnering.”

Thijs Vanormelingen.

“Thijs zag altijd wat de juffen nodig hadden en vond wel altijd iets dat kon worden verbeterd. Hij kon trouwens goed praten over andere zaken, zoals politiek. Wij hebben vaak lange gespreken gehad aan de schoolpoort. Thijs was hier zo vaak aanwezig dat we hem een beetje als een collega beschouwden. Hij was een warm en mooi iemand. Hij zal in ieder geval altijd aan de school verbonden blijven. Thijs was heel handig, maar we missen hem vooral om zijn warmte.”

Dankbaarheid

“Je kan Thijs niet beter omschrijven als iemand die alles doet voor de andere, maar zichzelf vergeet”, zegt Inge. “Mijn man was heel gevoelig voor onrecht, hij had dat in zijn leven zelf ook al te verwerken gekregen. Thijs vond dat iedereen erbij moest horen. Hij was zo blij dat Noah hier in school heel goed werd opgevangen, dat hij iets wou terug doen. Uit dankbaarheid heeft hij daarom hier veel zaken verwezenlijkt.”

Juist op het moment dat Thijs stierf, kwam zijn zus Katrien (42) werken in de school. “Het deed deugd om op dat moment hier te zijn”, zegt ze.

Wie Inge en Noah wil helpen, kan dat doen via de Facebookpagina van de school of via https://www.doneeractie.nl/het-huis-van-thijs/-54103

Van het 'Pad van Thijs' naar het 'Huis van Thijs '

"Ik ben de school heel dankbaar", zegt Inge.