Stageplaatsen en onderzoeksthema’s voor studenten in de Westhoek

“Ieper was na het uitbreken van de Beeldenstorm in Steenvoorde, de eerste echte grote stad waar de Beeldenstorm toesloeg. Door het gebrek aan administratieve bronnen, is van die episode nog veel te weinig onderzoek geweest.” De Beeldenstorm in Ieper is slechts een van de vele onderwerpen waarvoor studenten in de Westhoek terecht kunnen voor onderzoek. Daarnaast zijn er ruimte voor studenten om een stageplaats te doen in een van de instellingen. Zo kan een master Archeologie aan de slag in met de registratie en digitalisatie van de collectie in het Erfgoeddepot Depotyze in Ieper. Een master Geschiedenis komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een stageplaats in het Passchendaele Museum, waar hij of zij wordt ingezet in het project ‘Passchendaele Archives’. Stagairs of studenten die hun studiewerk over de Eerste Wereldoorlog of over een bepaald aspect van de collectie van het In Flanders Fields Museum doen, kunnen worden gefinancierd door het Koen Koch Fonds. Meer info via www.co7.be/stageplaatsen-en-onderzoeksthemas.