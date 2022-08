Staf (20) zoekt zijn kajak die van dak van auto is gevallen

Kajakker Staf wilde zich vrijdag opmaken om zaterdag een wedstrijd te varen in Gent. Daarvoor had hij zijn boot op het dak van de auto gebonden. “Maar ‘s avonds had mijn broer de auto plots nodig”, vertelt Staf. “Hij belde mij om te vragen wat hij met de boot moest doen. Ik had hem gezegd om de kajak er dan opnieuw af te halen. En dus maakte mijn broer het touw los waarmee de kajak was vastgebonden. Maar daarna kreeg hij een telefoontje. Na dat telefoontje heeft hij niet meer aan mijn kajak gedacht en is hij weggereden met de boot op het dak.”