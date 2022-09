Stadsbestuur legt bloemen neer voor Queen Elizabeth II tijdens de Last Post

“Hare Majesteit Koningin Elizabeth II bezocht Ieper in totaal drie maal tijdens haar lange regeerperiode”, aldus de Last Post Association. “Op 13 mei 1966 was zij voor het eerst te gast in Ieper. Samen met haar man Prins Philip, Koning Boudewijn en Koningin Fabiola werden zij door het Ieperse stadbestuur ontvangen en woonden zij nadien een speciale Last Post bij onder de Menenpoort. Op Wapenstilstand 11 november 1998 was de Queen opnieuw in Ieper om de 80ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Op 12 juli 2007 was Koningin Elizabeth II voor het laatst aanwezig in Ieper en dit naar aanleiding van de 90e verjaardag van de 3e Slag om Ieper.”