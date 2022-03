Stadsbestuur Ieper wil betrokken worden bij invulling tankmuseum: “Nodige sereniteit is geen optie, maar noodzakelijkheid”

IeperTerwijl de eerste tank van het nieuwe museum in de Ieperse kazerne een onderhoudsbeurt krijgt, werd in de Ieperse gemeenteraad fel gedebatteerd over hoe het initiatief moet worden ingevuld. Er blijkt immers nogal wat ongerustheid over de komst van het tankmuseum naar de Vredesstad. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat heel de discussie draait rond de klassieke paradox tussen vrede versus herinnering.”

Het was afscheidnemend gemeenteraadslid Jan Breyne (CD&V) die de kat de bel aanbond door zijn vrees uit te drukken dat bezoekers in het nieuwe museum ritjes zouden kunnen maken met tanks. “Dat is een stap verder in de banalisering van de oorlog”, aldus raadslid Breyne. “Een zogenaamd belevingsmuseum druist in tegen alles waar een vredesstad voor staat. De educatieve dienst van het IFFM probeert al jaren om de talrijke jongerengroepen, die het museum 16 bezoeken, te overtuigen van wat een oorlog kan teweegbrengen, van het gevaar van een oorlog en de tragedies voor de mensen die het ondergaan. De oorlog in Oekraïne toont elke dag dat deze boodschap geenszins overbodig is. Ondertussen zullen één kilometer verder jongeren de kans geboden worden om in tanks en pantservoertuigen van het leger plaats te nemen om er een ritje mee te maken. Al jaren hebben wij in de Vredesstad re-enactment (het naspelen van historische gebeurtenissen, nvdr) negatief benaderd omdat ze indruisen tegen de waarden, die onze stad als vroegere martelaarsstad verdedigt.”

Oorlogspark

“Met al de verhalen lijkt het of er hier een soort oorlogspark zou worden neergepoot, wat we als stad absoluut niet willen, dat mag duidelijk zijn”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De site is eigendom van de militaire overheid. Zij bepalen wat ze daar willen realiseren, binnen de contouren van de bestemmingsmogelijkheden uiteraard. De stad zat al samen met de mensen die de uitwerking van het project op zich nemen. Er werd ons verzekerd dat het niet de bedoeling is om daar ritjes te gaan uitvoeren met bezoekers. Enkel een occasionele technische demonstratie is mogelijkheid. We hebben echter oor voor de bezorgdheden rond het aspect beleving en de eventuele impact op de buurt. Het is maar evident dat wij betrokken worden bij de verdere stappen en de al dan niet wenselijkheid ervan.”

De motor van de bergingstank wordt terug in het voertuig geplaatst na een onderhoud.

“Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat heel de discussie draait rond de klassieke paradox tussen vrede (IFFM) versus herinnering (Bijvoorbeeld de herdenkingen aan de Menenpoort)”, zegt gemeenteraadslid Nancy Six (Ieper2030). “Voor Ieper en de Westhoek kan een nieuw museum rond recente conflicten een unieke bijkomende troef zijn, die ook boost kan geven aan het klassieke herdenkingstoerisme in de Westhoek. Een boost die welgekomen is na de harde noten die gekraakt moesten worden door de Covid-pandemie en de Brexit. Jammer dat er schrik is voor concurrentie voor het IFFM. Het is nogal pretentieus en arrogant om te doen uitschijnen dat enkel het IFFM een rol kan of mag betekenen hier in Ieper. Ik hoop dat het tot een goede samenwerking kan komen tussen het IFFM, andere streekmusea en het tankmuseum. Want kibbelen over wie al dan niet de oorlogsherinneringen en de vredesboodschap mag verkondigen is gewoonweg hypocriet.”

Werkpaard

Voor Groen Ieper kan een dergelijk museum niet. “We zijn een vredesstad en het lijkt ons geen goed idee om oorlogen te tonen. Het IFFM speelt zijn rol, er zijn geen extra partners nodig”, aldus Jordy Sabels (Groen Ieper).”

“Als we onderhandelen rond het nieuwe museum, zorg dat we niet te laat komen, want ondertussen rollen de tanks al binnen”, besloot Jan Breyne nog. In de kazerne van Ieper, waar het nieuwe museum moet komen, is er inderdaad al wat bedrijvigheid. De eerste tank die er te zien is, is een bergingstank. “De tank heeft hetzelfde onderstel als een Leopard-tank, maar in plaats van een kanon staat er een kraan op”, aldus kolonel Leon Symoens, die mee zijn schouders zet onder het museum. “De tuig dient als ondersteuning van een tankeenheid. Als een tank vastzit, kan dit voertuig hem terug los maken. Als de motor uit een tank moet worden gehaald voor onderhoud, dan gebruiken we een bergingstank. Ook van deze moest de motor eruit en dus moesten we met een zware heftruck de bijna 5 ton zware motor uit de tank halen.” De motor werd dinsdag opnieuw in het voertuig geplaatst. “Nu moeten de rupsbanden nog worden hersteld en dan wordt het ons werkpaard. Het is de bedoeling dat met de verschillende tanks, ook Russische, de verschillende conflicten na de Tweede Wereldoorlog gaan duiden. Het is spijtig dat met de oorlog in Oekraïne ons museum zo brandend actueel wordt, want het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.” Het is de bedoeling dat het museum eind 2016, begin 2017 de deuren opent.

Op de site staan nog enkele afgedankte tanks.