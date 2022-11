Stadsarchief Ieper duikt in het toneelverleden van de stad met de expo 'Op de planken'

IeperHet Ieperse archief doet een oproep aan de toneelgezelschappen en andere verenigingen uit de stad om hun oude foto’s en documenten in bewaring te geven. Zo’n materiaal vormt de basis voor de nieuwe tentoonstelling ‘Op de planken’, die nog tot en met 23 december te bezoeken is in Het Perron. “We zetten de magische wereld van onze lokale theatergezelschappen in de spotlights.”

“Voor deze tentoonstelling duikt het stadsarchief diep in haar eigen collectie”, zegt schepen van Stadsarchief Valentijn Despeghel (Vooruit). “Een mooie verzameling foto’s, affiches, programmaboekjes en andere archiefstukken getuigen over de rijke geschiedenis en het maatschappelijke belang van talrijke Ieperse toneelgezelschappen.”

Vlaamse Ster

Het verhaal van het Ieperse theater begint in de late middeleeuwen als lokale dichters zich verenigen in literaire gezelschappen. “Alpha en Omega is in de vijftiende eeuw vermoedelijk de oudste en belangrijkste rederijkerskamer van Vlaanderen. De processiecultuur ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine zorgt voor een boost van de dichtkunst en het toneel in de streek”, verduidelijkt de schepen. “In de loop van de geschiedenis kennen de strikt georganiseerde rederijkersgilden de nodige hoogten en laagten. Dankzij enkele charismatische schrijvers en dichters is er vanaf de zeventiende eeuw een lichte opleving, maar na de Belgische omwenteling sterft de rederijkerscultuur een stille dood. De Fournierskring en de Vlaamse Ster zijn zeldzame toneelgezelschappen in het negentiende-eeuwse Ieper.”

Vrijetijdsbestedingen

Na de Eerste Wereldoorlog neemt de Ieperse toneeltraditie een herstart. De teruggekeerde bevolking zoekt vertier en theater is daartoe een uitstekend middel. “Heel wat lokale toneelverenigingen maken furore in de loop van de twintigste eeuw. Luchtig of dramatisch, met orkest of zang, in parochiezaaltjes of tijdens grote openluchtspektakels: amateurtoneel zit in het hart van veel Ieperlingen. Vooral tijdens het interbellum is naar toneel kijken of het zelf spelen één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen.”

Volledig scherm De expo loopt in CC Het Perron in Ieper. © Stadsarchief Ieper

Kwade wil

In de expo ‘Op de planken’ laat het Ieperse archief de bezoeker kennismaken met zaken als openluchtspektakels, schooltoneel en de populaire revues. De tentoonstelling toont heel wat herkenbare foto’s. “We bewaren met veel zorg culturele archieven uit de regio. Dat zijn archieven van lokale verenigingen die door ons team bewaard, beschreven en geïnventariseerd worden. Deze schat aan informatie zorgt ervoor dat we expo’s kunnen maken zoals ‘Op de planken’, tentoonstellingen waarin Ieperlingen zich herkennen omdat het om gedeelde herinneringen gaat. Archieven zoals die van Kunstkring Richten, Corneelkring Brielen of het Iepers Operettegezelschap vormen de basis van ’Op de Planken’. Er dreigt echter nog heel wat verenigingsarchief verloren te gaan. Niet uit kwade wil, maar omdat de bewaarfunctie van een archief niet is gekend. Daarom doen we een oproep aan Ieperse toneelgezelschappen en andere verenigingen om hun oude documenten bij het archief in bewaring te geven voor toekomstige generaties.”

Oude toneelfoto’s

Wie nog oude toneelfoto’s heeft en die wil bewaren voor de toekomst, kan op vrijdag 9 of zaterdag 10 december tussen 9 uur en 12 uur langsgaan in het stadsarchief aan de Weverijstraat 7 in Ieper. Vrijwilligers scannen de foto’s in en geven ze indien mogelijk meteen terug mee naar huis. De beelden verschijnen daarna op de regionale erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be. ‘Op de planken’ is gratis te bezoeken van 21 november tot en met 23 december 2022 op weekdagen van 9.30 uur tot 18 uur en op zaterdag van 13.30 uur tot 18 uur in Cultuurcentrum Het Perron. Alle info: archief.ieper.be/opdeplanken.

