Stadhuis Ieper afgesloten nadat man mes trekt

Houthulst/Roeselare/Ieper Broers blijven in cel na steekpar­tij met vader in Houthulst

De broers die op woensdagavond 10 augustus in Houthulst betrokken waren bij een steekpartij op hun vader, blijven een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper dinsdag. De jongste van de twee had de vrijlating gevraagd, maar daar ging de raadkamer niet op in. Zijn oudere broer, die de messteken toediende, drong niet aan op vrijlating.

16 augustus