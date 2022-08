Stadbestuur Ieper verbiedt dan toch extreemrechts festival Frontnacht: organisatie eist schadevergoeding

Poperinge Bezoek samen met heemkring Aan de Schreve een oude maalderij en een gerestau­reer­de hopast

De koninklijke heemkring Aan de Schreve plant 2 mooie bezoeken in de maand september. Zo gaat het op 10 september richting de voormalige graan- en lijnkoekmaalderij in Reningelst. Op 22 en 23 september gaat het richting de gerestaureerde hopast in Poperinge.

