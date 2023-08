Stad Ieper wil dat IJzerwake éérst vredescharter ‘onvoorwaardelijk’ ondertekent: “Verontwaardigd dat Dries Van Langenhove is uitgenodigd”

Het stadsbestuur van Ieper geeft de organisatoren van de Vlaams-nationalistische manifestatie IJzerwake, waarop dit jaar Dries Van Langenhove zou komen spreken, tot 16 augustus tijd om het vredescharter van de stad onvoorwaardelijk te ondertekenen. “Als dat is gebeurd, kan IJzerwake plaatsvinden.” Maar voor de Kameraadschapsavond, een avond vol liederen, blijft het stadsbestuur bij zijn beslissing: er wordt géén vergunning verleend. “Al wat wij vragen is dat onze grondrechten gevrijwaard blijven, zoals het recht op vrijemeningsuiting, meer niet”, reageert Egwin Six van vzw IJzerwake. “We kijken hoe we hierop gepast kunnen reageren.”

“Onze verontwaardiging was bijzonder groot dat Dries Van Langenhove wordt uitgenodigd als gastspreker in een stad als Ieper”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Na 20 jaar goede samenwerking met IJzerwake laat dit een wrange nasmaak na aan het stadsbestuur. Juridisch kunnen wij de komst niet weigeren. Wat wel vaststaat, dat is onze essentiële voorwaarde van het ondertekenen en naleven van het vredescharter Ieper. IJzerwake deed dat onder voorbehoud, wat het engagement onderuit haalt.” Het stadsbestuur geeft de organisatie van IJzerwake nu tot 16 augustus tijd om het charter onvoorwaardelijk te ondertekenen. “Als dat is gebeurd kan IJzerwake plaatsvinden, maar weet dat alles strikt gecontroleerd zal worden. Ter plaatse zal worden nagegaan of het vredescharter wordt nageleefd en zal dit de toetssteen zijn voor de goedkeuring van de volgende editie van IJzerwake.” Het ‘Vredescharter’ werd vorig jaar in het geroepen en het vraagt organisatoren antidiscriminatieregels en andere voorwaarden voor alle evenementen op Iepers grondgebied na te leven.

Opruiende taal

De Kameraadschapsavond, die plaats zou vinden aan de vooravond van IJzerwake, werd voor de zomer al geweigerd en het stadsbestuur blijft bij die beslissing. “Er blijft onduidelijkheid en strijdigheid over de precieze bedoeling is en welke liederen daar zullen worden gezongen of afgespeeld via hun dj”, zegt de burgemeester. “Daarenboven is er een groot risico op verstoring van de openbare orde, gezien al op dit moment via verschillende kanalen opruiende taal wordt gesproken en ophef veroorzaakt. Ikzelf word getagd in bepaalde berichten, afkomstig uit alle hoeken. Op dit moment heb ik geen weet van oproepen tot geweld of haat en ik hoop dat zoiets uitblijft. We geven voor de volledigheid mee dat er voor Kameraadschapsavond geen ondertekend vredescharter werd toegevoegd bij de aanvraag van de vergunning.”

Schockeffect

“Als Kameraadschapsavond eventueel na een procedure bij de Raad van State toch zou kunnen plaatsvinden of IJzerwake komt haar verplichtingen niet na, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid als bevoegde voor veiligheid”, zegt Talpe. “In ieder geval gaan we streng controleren op wat daar wordt gezegd en zal te zien zijn. Als het echt de spuigaten uitloopt en er verstoring is van de openbare orde, dan zal de politie mij vragen of het evenement moet worden stilgelegd. We gaan sowieso voldoende manschappen voorzien, wat helemaal niet evident is en ook geld kost. Ik vind het bijzonder jammer dat dit gebeurt, want we hebben jarenlang een goede samenwerking gehad met de mensen van IJzerwake. Ik begrijp niet goed waarom er plots zo’n shockeffect nodig is.”

Studentencantus

“Wij hebben voor de Kameraadschapsavond het charter niet ondertekend, omdat we dachten dat de ondertekening geldig was voor de twee dagen. Het gaat immers om dezelfde organisatie”, aldus Egwin Six van vzw IJzerwake. “Ik zie geen probleem om dat charter nog een tweede keer te ondertekenen. Wat we echter niet gaan doen is onze opmerking schrappen dat we bij het ondertekende charter voegden. Daar staat immers gewoon de vraag in om onze grondwetten te vrijwaren, zoals het recht op vrijemeningsuiting. Nog over Kameraadschapsavond kan ik zeggen dat om een studentencantus gaat, niet meer dan dat. We kunnen geen lijst van liederen voorleggen, omdat niet wij, maar de studenten zelf bepalen wat ze gaan zingen. En dat zullen gewoon liederen zijn uit hun liedboek.” Six voegt er nog aan toe dat er dinsdagavond een vergadering gepland staat met hun advocaat om te bekijken hoe verder te reageren op wat Ieper vandaag besliste.

Schadevergoeding

Vorig jaar trok IJzerwake naar de Raad van State nadat het stadsbestuur besliste geen vergunning toe te kennen aan Frontnacht, een avond met muziekgroepen waarvan enkele blijkbaar banden hadden met extremistische organisaties. “Die procedure loopt nog steeds”, zegt de burgemeester. “Ik weet niet wat IJzerwake zal doen als ze in het gelijk worden gesteld. Wellicht vragen ze dan een schadevergoeding.”

