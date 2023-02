Stad Ieper solidair met de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië: “De noden in de regio zijn gigantisch groot”

Ieper Leerlingen dé Academie ‘verdwijnen’ even op Dag van de Academies

Heel wat academies voor deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en Brussel gooien op zaterdag 11 februari de deuren open. Ook dé Academie van Ieper neemt deel. Het thema dit jaar is ‘present’, maar in Ieper zullen leerlingen op twee tijdstippen even niet aanwezig zijn en verdwijnen ze onder een wit laken.