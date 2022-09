Stad Ieper neemt maatregelen tegen hoge energiefactuur: “Tijdelijk openbare verlichting doven”

“Met de huidige energieprijzen en de schaarste op de markt, kunnen we niet snel genoeg stappen zetten”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Daarom beslisten we om zodra het kan een eerste reeks maatregelen door te voeren om te besparen op de energiefactuur.” De stad wil de bevolking, de handelaars, bedrijven en verenigingen motiveren om waar mogelijk zelf actie te ondernemen.

Hulpdiensten

Ieper werkt samen met Fluvius aan het verledden van de openbare verlichting. “Dit is meteen één van de engagementen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Tot nu toe werden er zo’n 1.500 armaturen verled, maar moeten er nog 6.300 lichtpunten omgezet worden in LED-verlichting”, aldus de burgemeester. “Door het groot aantal armaturen en de kostprijs van deze operatie, zal dit nog enkele jaren duren. We beslisten daarom om tijdelijk de openbare verlichting te doven volgens het strooiplan van de stad. Dat plan werd opgemaakt in samenspraak met de hulpdiensten en het ziekenhuis om veilig te kunnen werken tijdens de winter. De lichten in de straten gelegen in het strooiplan worden niet gedoofd. In de straten die buiten het strooiplan vallen, zal de straatverlichting gedoofd worden op weekdagen van middernacht tot 5 uur ’s ochtends. Er wordt evenmin gedoofd op onder meer grote wegen en in het centrum van de deelgemeenten. We vragen Fluvius dit zo snel mogelijk uit te voeren. Bedoeling is de situatie nauw op te volgen en op geregelde tijdstippen te evalueren.”

Lakenhallen

Niet alleen voor het verwarmen van het zwembad, maar vooral om het zwemwater op temperatuur te brengen en houden is heel wat energie vereist”, verduidelijkt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Ook de sporthallen verlichten, verluchten en verwarmen kost handenvol energie. We denken na over mogelijkheden om zoveel mogelijk te besparen met een minimale impact op het gebruikscomfort. Naast een mogelijke bijsturing van de temperaturen denken we na over eventuele andere ingrepen die het gebruik van de sportinfrastructuur niet mogen verhinderen.” In andere openbare gebouwen, zoals de Lakenhallen en Auris, zet Ieper de temperatuur een graadje lager. De verwarming wordt bijgesteld naar 19 graden, zoals de federale en Vlaamse overheid voorstelt.

Klimaatplan

Tenslotte wordt werk gemaakt van verschillende energiebesparende maatregelen waaronder het isoleren van stadsgebouwen, de installatie van LED-verlichting in grote ruimtes, het plaatsen van zonnepanelen of de optimalisatie van stookinstallaties. “Door ons patrimonium aan te pakken kunnen we onze energiefactuur naar beneden halen. Bovendien geven we uitvoering aan het klimaatplan dat we in het kader van het burgemeestersconvenant hebben opgemaakt. Het zijn belangrijke stappen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken”, zegt nog Valentijn Despeghel (Vooruit), schepen van Milieu en Duurzaamheid.

