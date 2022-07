Stad Ieper frist wandelinfrastructuur langs trage wegen op: “Op sommige plaatsen stellen we jammer genoeg vandalisme vast”

Ieper ‘Duik de zomer in’: alterna­tief voor theaterwan­de­lin­gen Nocturnes dit weekend van start

Een duik nemen in het water van het Ieperse openluchtzwembad gaat niet meer lukken, maar je kan er vanaf dit weekend wel de zomer in duiken voor verschillende concerten en leuke activiteiten. De organisatie is in handen van de Nocturnes, die hiermee een alternatief aanbieden voor de gekende theaterwandelingen die omwille van corona zijn uitgesteld.

4 juli