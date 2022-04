Staar eens naar het verleden van Ieper, in ‘put’ aan CC Het Perron: 3D-tekening toont stad in 16de eeuw

Mensen die sinds afgelopen weekend het station van Ieper uitstappen, kunnen niet naast de grote 3D-tekening kijken die de grond aan CC Het Perron siert. Sonja Mazereel (55) uit Oostvleteren maakte het in het kader van het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad. Zij reist de wereld rond als streetpainter. Toen de kunstenares vorige week donderdag aan het werk begon, was ze net terug van het internationaal Chalk Festival in Florida.

Sonja Mazereel is dan ook niet de eerste de beste. Het begon voor haar in 2010 met een muurtekening op een communiefeest. Onder haar artiestennaam SonjAMAZEreel won ze in 2019 de eerste prijs op het Coloured Earth Festival in het Engelse Halifax. In hetzelfde jaar was ze actief in Frankrijk, Nederland, Italië, Engeland, Duitsland en de USA.

Streetpainters worden ook madoranni genoemd, vaak omdat ze beelden van de madonna afbeelden, een traditie afkomstig uit Italië. De kerk vroeg kunstenaars dit soort tekeningen te maken. Op die manier brachten ze religie tot bij het volk. Tegenwoordig tekenen de krijtkunstenaars over alle soorten onderwerpen.

Volledig scherm Er werd met een volledig team aan de tekening gewerkt. © RV

“In mijn werk is het weer de allesbepalende factor”, zegt Sonja. “Als het begint te regenen spoelen de tekeningen in geen tijd weg. Ook bij het maken moet het droog blijven, anders lukt het niet. Als ik ergens een werk moet maken, dan laat ik in het contract plaatsen dat het 24 uur voor ik begin droog moet blijven. Het blijft echter een risico.”

Oud stadsplan

Toen ze vorig week terugkwam uit Florida was het alle hens aan dek om de tekening in Ieper klaar te krijgen. “Gelukkig had ik voor ik naar Amerika afreisde al heel wat voorbereidingen getroffen.” De Oostvleterse verzamelde een team rond haar, met daarin onder meer studenten Beeldende Kunst. “Ik kon de mensen hun hulp wel best gebruiken.”

Sonja is heel blij dat ze nog eens in Ieper haar ding kon doen. “Door corona was er voor geen enkele kunstenaar veel ruimte om naar buiten te komen met werk. Het is heel tof dat de Gevleugelde Stad mij de kans gaf om deel te nemen. Proficiat voor de organisatie trouwens!” De tekening die ze maakte, toont een Ieper uit het verleden. Sonja baseerde zich daarvoor op een oud stadsplan van Thévelin-Destrée uit de jaren 1500. “Ieper is in feite nog niet veel veranderd sindsdien, zodat alles heel herkenbaar is. Ik maakte een maquette, om onder meer te zien hoe de schaduw valt. Tevens is er een kat in verwerkt, een verwijzing naar de Kattenstad uiteraard.”

De tekening kreeg heel wat bekijks en niet alleen tijdens de Gevleugelde Stad. “De locatie is dan ook top, want er passeren hier heel veel mensen”, aldus de kunstenares. “Hoelang het werk nog te bewonderen is? Dat weet ik niet, zoals eerder gezegd, het weer zal dat bepalen.”