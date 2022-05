Spotte jij ook dit iconisch luchtschip?

Het luchtschip vloog over de middag over de regio rond Kortrijk en vloog nadien verder richting Ieper en de Westhoek. Het toestel is meer dan 75 meter lang en is bijna 18 meter hoog. De Goodyear Blimp is eigendom van Zeppelin en is er gekomen dankzij de samenwerking tussen het bandenmerk Goodyear en Zeppelin. De Goodyear Blimp die maandag boven ons passeerde, is geen zeppelin maar een zogenaamd halfslap luchtschip. In tegenstelling tot een zeppelin heeft dit luchtschip slechts een half skelet. Het schip stijgt in de lucht door te werken met gas dat lichter is dan lucht. De thuisbasis van de Goodyear Blimp is Friedrichtshafen in Duitsland. Het luchtschip vloog vanuit Kortrijk verder richting Ieper en de Westhoek, maar is op weg naar Londen. Het wordt vooral ingezet als herkenningspunt bij motorsport evenementen en zorgt voor luchtbeelden tijdens events.