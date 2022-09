‘Sporen’ op de Ieperse Vestingen: nieuwe kunstwerken op maat van de locatie gemaakt

IeperIn Ieper palmen nog tot 2 oktober verschillende internationale kunstenaars de vestingen in tussen de Menenpoort en de Rijselpoort met nieuwe werken. Dat gebeurt in het kader van ‘Sporen’, het Ieperse luik van het prestigieuze kunstproject ‘Open Sites’.

Voor de vijfde keer stapt de stad mee in het kunstproject ‘Open Sites’, waarvan ‘Sporen’ het Ieperse luik is. ‘Open Sites’ is een internationaal kunstproject op de grens tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Het initiatief laat kunstenaars nadenken over maatschappelijke, historische, culturele en landschappelijke sporen die te vinden zijn in de streek. Dat resulteert in kunstwerken en -installaties geïnspireerd door en gemaakt op maat van de locatie.

Internationaal

Uit een oproep in het voorjaar, waarbij de artiesten een werk op maat van het project voorstelden, werden 9 kunstenaars geselecteerd: Philippe Bercet (FR), Massimo de Angelini (IT), Sally Ducrow (GB), Bart Ensing (NL), Anne Fehres (NL) & Luke Conroy (AU), Nathalie Maufroy (BE), Rumen Dimitrov (BG), Marc Swysen (BE) en Brandon Coldebella (BE). Elk van deze geselecteerden vertrekt vanuit de eigen creatieve specialiteit en creëert een werk op maat van het decor en de ruimte op de Ieperse vestingen.

Marc Swysen, Nathalie Maufroy en Brandon Coldebella en zijn de 3 Belgen in het gezelschap. Die laatste is een jonge multidisciplinaire kunstenaar die in Bergen in het 4de jaar IDM in ARTS² zit . Als grafisch ontwerper stelde hij zich open voor 3D en geluid om te evolueren op audiovisueel gebied. Hij is sterk geïnteresseerd in cymatica, een manier om geluidsverschijnselen zichtbaar te maken, een praktijk die steeds meer wordt erkend als onderdeel van kunst en wetenschap. In Ieper wil de kunstenaar met ‘Wavelab’ geluidsverschijnselen zichtbaar maken op basis van opnames gemaakt tijdens een wandeling langs de Ieperse vestingen.

Dubbelzijdige spiegels

Kunstenaar Marc Swysen wil met zijn Panaturma het publiek oriënteren naar de aanwezige natuur. “De essentie van het kunstwerk is vooraf al aanwezig op de locatie: de bomen, de groene planten, de lucht en het zonlicht”, aldus Het Perron. “De artistieke ingreep in de natuur wil de waarneming daarvan accentueren door middel van een visuele verbuigingen. Dubbelzijdige spiegels reflecteren de plantengroei in alle richtingen. In de spiegels zijn gaten gelaten. De passant kijkt doorheen de constructie en heeft zicht op het groen in de achtergrond terwijl tegelijkertijd op de voorgrond de natuur rondom weerkaatst wordt. De natuur is de visuele hoofdrolspeler. ‘Panaturama’ is een samentrekking van de woorden panorama en natuur.”

Als 3de Belgisch kunstenaar maakt Nathalie Maufroy vooral video-installaties die spelen met het dagelijks leven. In Ieper presenteert ze met een creatie aangepast aan de site. Panorama - Surrealist Human Nature is een reeks fotografische installaties voor telescopen met verschillende panorama’s die de wandeling rond de vestingen door andere ogen laat zien en een historische, surrealistische of futuristische visie op het landschap geven.

Folder

Wie ‘Sporen’ wenst te bezoeken, kan in Het Perron, de bib en de toeristische dienst een folder ophalen met alle info over de werken en de artiesten. Een bezoek brengen aan ‘Sporen’ kan tot zondag 2 oktober 2022. Alle info en de digitale folder via www.hetperron.be/sporen2022.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.