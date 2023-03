Spelers FC Houthem en Rood Wit Hollebeke gaan met elkaar op de vuist, scheidsrechter legt match vroegtijdig stil

De wedstrijd tussen FC Houthem en Rood Wit Hollebeke werd zondag vervroegd stilgelegd. De ploegen in de vierde provinciale D hielden halt toen de stand 4-2 was. Dit gebeurde op vraag van Rood Wit Hollebeke. “We durfden niet meer”, zegt Kris Titeca van de sportieve cel RW Hollebeke.

De thuisploeg FC Houthem speelde een goede eerste helft, en leidde aan de rust met maar liefst 4-0. De bezoekers RW Hollebeke waren in de tweede helft gedreven en met twee doelpunten bracht Jonas Notredame RW Hollebeke terug in de wedstrijd.

“Na dat tweede doelpunt wilde iemand van ons snel de bal uit de netten halen, maar zes spelers van Houthem vlogen op hem”, zegt Kris Titeca van RW Hollebeke. “Het is logisch dat we reageerden. Spelers van Houthem sloegen onze jongens in het gezicht. Ondertussen stonden er ook supporters van de thuisploeg op het veld. Omdat we ons bedreigd voelden, gingen we naar de kleedkamer.”

Gerechtigde correspondent Virginie Dejonckheere van FC Houthem ontkent formeel dat het ging om supporters van de thuisploeg. “Integendeel, het waren fans van RW Hollebeke”, benadrukt ze. “Twee of drie, Niet meer. Die schermutselingen duurden een vijftal minuten.”

Tegenstrijdige verklaringen

Na de schermutselingen trokken beide ploegen zich terug in hun kleedkamers. RW Hollebeke zag de wedstrijd niet meer zitten. “In de kleedkamer pleegden we overleg, maar slechts twee van onze spelers wilden nog verder doen.”

FC Houthem bevestigt dit: “Onze spelers wilden verder, de tegenstander evenwel niet.”

RW Hollebeke beweert dat ze meteen na het stilleggen van de match zijn vertrokken. “Na de wedstrijd gingen we niet binnen in de kantine, maar zijn we direct vertrokken naar onze eigen kantine. In zo’n omstandigheden primeert het verstand, want stel je voor dat het in hun kantine nog zou escaleren. Toch denk ik dat we de overwinning nog zouden hebben kunnen binnenhalen.”

FC Houthem beweert nochtans het tegenovergestelde. “Het klopt ook niet dat RW Hollebeke niet in de kantine kwam, een paar spelers hebben we daar wel gezien”, reageert Virginie. “Als ze aangeven dat ze bang waren, dan vraag ik me af waarom ze dan toch in de kantine kwamen?”

Scheidsrechter zag niks

Vreemd genoeg trok scheidsrechter Dufour uit Menen naar aanleiding van de incidenten geen enkele kaart. Eerder viel er trouwens maar twee gele kaarten, voor beide ploegen één. “De schermutseling in het doel na die tweede goal van de bezoekers gebeurde in de rug van de scheidsrechter waardoor hij niks gezien heeft, zo vertelde hij mij”, zegt de gerechtigde correspondent van FC Houthem. “Hij was de tweede goal aan het noteren en liep richting de middenstip.”

Het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen zal op basis van het verslag van de scheidsrechter een beslissing moeten nemen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.